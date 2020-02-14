Председатель Национального совета посетил знаменитый Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного искусства

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в рамках рабочего визита в Кострому посетил Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного искусства. Как известно, Кострому называют ювелирной столицей России. В течение нескольких столетий здесь развивался ювелирный промысел. С давних пор на весь мир славятся изделия ювелиров Костромы и расположенного в 30 километрах от города старинного села Красное-на-Волге.

Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного искусства открыт в 1983 г. Коллекция музея насчитывает более трех тыс. единиц, в основном это ювелирные изделия красносельских мастеров и художников. Особую группу составляют полторы сотни культовых предметов, наиболее ценные — изделия медного культового литья Красносельской волости сер. XIX — нач. XX вв. Среди экспонатов музея уникальная коллекция красносельской скани, коллекция старообрядческого медного литья, живопись и графика костромских и красносельских художников.