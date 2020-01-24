Председатель Национального совета в Уфе встретился с представителями татарских общественных организаций

Сегодня заместитель премьер — министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в Уфе встретился с представителями татарских общественных организаций. Поприветствовав собравшихся, он отметил, что текущий год богат на знаменательные события. Особо отметил он 75-летие Великой Победы. Он сообщил, что 19 февраля, в день гибели Ф. Карима, в Калининграде возложат цветы к его могиле. Также он перечислил и другие мероприятия, связанные с Великой Победой.

Василь Шайхразиев подчеркнул, что 100-летие ТАССР- еще одно большое событие. По его словам, в связи с этой датой запланировано множество мероприятий. Старт им дан уже 19 декабря. Он отметил, что мероприятия Всемирного конгресса татар также будут посвящены 100-летию. Среди них Форум предпринимателей татарских сел , Форум татарских религиозных деятелей, Сабантуй и др.

В октябре же ожидается перепись населения. Он напомнил слова президента Татарстана: нам чужого не нужно. Но каждый татарин должен быть посчитан.

Октябрь для нас очень важное время . В октябре пройдет перепись населения. В целом по России проживает 5,3 миллиона татар – в Татарстане более 2 миллионов, в Башкортостане – более 1 миллиона. Всего в Приволжском федеральном округе насчитывается 4 миллиона татар, остальные- в других регионах России. Во время переписи необходимо работать сообща, — сказал Василь Шайхразиев.

Также Василь Шайхразиев подчеркнул, что должна быть преемственность поколений. По его словам, необходимо дать молодежи развиваться. Он отметил, что именно с этой целью представителем Всемирного конгресса татар в Башкортостане и был назначен Альфред Давлетшин.

Собравшимся в зале представителям татарских организаций также была представлена возможность высказаться. Р. Гатауллин посетовал на то, что многие наши герои остаются безызвестными. Гаврилов, Даян Мурзин, генерал Шаймуратов и другие – о них надо говорить, их нужно прославлять, говорит он.

Х. Идиятуллин предложил добавить в этот список и Гази Загитова. Это человек, водрузивший флаг на Рейхстаг. В его честь проводятся скачки в Больших Тюляках. В этом году в юбилейный Сабантуй V Конгресса татар Башкортостана в планах учредить Глпвный приз в его честь. Х. Идиятуллин попросил помочь в этом вопросе.

Также прозвучала идея создать специальный штаб в рамках переписи. Василь Шайхразиев отметил, что проведение переписи будет взято под серьезный контроль. Все обращения будут рассмотрены, заявил он.

Халиса Мухамадиева, которая возглавляет клуб «Райхан», отметила, что многие вопросы связаны с финансами. Она попросила рассмотреть вопрос финансирования клубов.

Василь Шайхразиев отметил целесообразность всех предложений. Конгресс имеет больше возможностей для решения многих вопросов, отметил он. По его словам, ничего невозможного нет. Но татары Башкортостана, в первую очередь, сами должны быть сплоченными и поднимать эти проблемы, сказал он.