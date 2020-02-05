Председатель Национального Совета встретился с главой Нижневартовска

Заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с главой города Нижневартовска Василием Тихоновым. Как было отмечено на встрече, в Нижневартовске проживает 270 тысяч человек, из них около 40 тысяч татар.

Василь Шайхразиев напомнил, что текущий год богат на важные даты. 10 -летие ТАССР, 75-летие Великой Победы, Всероссийская перепись населения — все мероприятия, связанные с этими событиями должны быть проведены на самом высоком уровне, подчеркнул он.

Председатель Национального совета поблагодарил Василия Тихонова за внимание, оказываемое представителями власти к нашим соотечественникам, проживающим в Нижневартовске.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления отношений, сотрудничества между Татарстаном и ХМАО-Югра. Были рассмотрены и вопросы проведения Федерального Сабантуя в Нижневартовске в 2021 году и достройка новой мечети.

Напомним, заместитель Премьер-министра Татарстана, председателя Национального совета Василь Шайхразиев продолжает рабочие поездки по регионам России. Сегодня он находится с рабочей поездкой в Нижневартовске.