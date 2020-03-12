Председатель Национального Совета встретился в Уфе с руководителями татарских общественных организаций

Встреча актива татарских общественных организаций с заместителем Премьер-министра, председателем Национального Совета Василем Шайхразиевым проходит в новом офисе представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане.

Василь Шайхразиев рассказал о ходе встреч с соотечественниками в федеральных округах России, об эстафете флага 100-летия ТАССР. Отдельно остановился на мероприятиях, прошедших в Калининграде. Напомним, делегация Татарстана прибыла в Калининградскую область 19 февраля, в день гибели фронтовика-поэта Фатиха Карима. Председатель Национального Совета принял участие в мероприятиях, посвященных татарскому поэту.

«В Москве и Башкортостане проживает много татар. Поэтому мы подумали и решили провести в них эстафету флага 100-летия ТАССР отдельно», — заявил Василь Шайхразиев. Он рассказал собравшимся о важных мероприятиях, организуемых Всемирным конгрессом татар. Это конкурсы «Татар кызы»,» Джалиловские чтения», акция «Татарча диктант»,»Татарский КВН» и конкурс «Татар моңы». Призвал быть активными в акции «Татарча диктант». Он напомнил о необходимости развития деятельности КВН.

«Еще одна наша задача-организовать на высоком уровне конкурс «Татар моңы». После ухода из жизни Ильгама Шакирова конкурсу было присвоено его имя», — сказал председатель Национального Совета. Напомним, руководителем оргкомитета конкурса назначен Василь Шайхразиев.

Председатель Национального Совета рассказал о планах, стоящих перед Конгрессом. Это 75-летие Великой Победы, 100-летие ТАССР, Всероссийская перепись населения, 30 августа — День Республики. Также в этом году планируется проведение Национального собрания в Казани .

Напомним, что заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев 11-12 марта находится с рабочей поездкой в Башкортостане. Сегодня здесь состоится церемония передачи эстафеты флага 100-летия ТАССР.