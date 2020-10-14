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Председатель Нацсовета посетил элеватор агрохолдинга «Кургансемена»

Председатель Нацсовета посетил элеватор агрохолдинга «Кургансемена»

в Новости, Слайдер, Общество, Новости конгресса, Главные новости, 14.10.2020 0 10

Заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Курганский элеватор научно-производственного агрохолдинга «Кургансемена». Председателем Совета директоров агрохалдинга является татарин — Марат Исламов.

Василю Шайхразиеву рассказали о деятельности агрохолдинга и о достигнутых успехах.

ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» производит и реализует элитные семена зерновых и зернобобовых культур. Имеется собственный научный центр,результатом деятельности которого стало выведение новых высокопродуктивных сортов яровой мягкой пшеницы и гороха посевного, широко востребованных в более чем 30 регионах Российской Федерации.

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