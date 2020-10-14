Председатель Нацсовета посетил элеватор агрохолдинга «Кургансемена»

Заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Курганский элеватор научно-производственного агрохолдинга «Кургансемена». Председателем Совета директоров агрохалдинга является татарин — Марат Исламов.

Василю Шайхразиеву рассказали о деятельности агрохолдинга и о достигнутых успехах.

ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» производит и реализует элитные семена зерновых и зернобобовых культур. Имеется собственный научный центр,результатом деятельности которого стало выведение новых высокопродуктивных сортов яровой мягкой пшеницы и гороха посевного, широко востребованных в более чем 30 регионах Российской Федерации.