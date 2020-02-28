Председатель Нацсовета посетил Соборную мечеть пгт. Энем

Сегодня в рамках рабочего визита в Южный Федеральный округ заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Соборную мечеть пгт. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Как отметил имам мечети, Дом Аллаха был построен на благотворительные средства и открыт в 2018 г. при участии муфтия Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. На пятничные молитвы здесь собираются более 150 мусульман.