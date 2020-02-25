Председатель Нацсовета посетил знаменитые мусульманские святыни Оренбурга

Сегодня в рамках визита в Оренбургскую область заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев посетил знаменитые мусульманские святыни Оренбурга — медресе и мечеть «Хусаиния», обе из которых были построены на денежные средства татарских купцов первой гильдии Ахмеда и Махмуда Хусаиновых. Экскурсию по мусульманским святыням провел Председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области, муфтий, директор медресе «Хусаиния» Альфит-Абдулла хазрат Шарипов.

для справки:

Медресе Хусаиния – медресе при мечети Хусаиния в г. Оренбурге. Построено в 1891 году на средства и по инициативе татарского мецената Ахмеда Хусаинова и его брата Махмуда. В медресе действовала 14-классная система. Преподавание в медресе велось по новому методу – джадидизм. Кроме традиционных, большое внимание уделялось светским и естественным предметам, изучению старотатарского и русского языков. В 1916—1917 учебном году в медресе было 10 классов: 4 начальных, 4 средних и 2 высших, в которых обучалось 227 учеников (шакирдов), в том числе 57 находились на пансионе. В медресе «Хусаиния» преподавали Р. Фахретдинов, С. Рамиев, С. Сунчаляй, Ш. Камал, Ф. Карими, Ш. Бурхан и др.

Мечеть Хусаиния – мечеть в Оренбурге, 6-я соборная мечеть. Построена в 1892 году по инициативе и на денежные средства татарского купца 1-й гильдии Ахмед-бая Хусаинова. Архитектор Корин. Приход 6-й соборной мечети составили мусульмане, которые прежде относились к 1-й, 2-й и 5-й соборным мечетям. Мечеть закрыли в 1931 году, а здание передали под общежитие Татарского педагогического техникума. Возвращена верующим в 1992 году.

по материалам Википедии