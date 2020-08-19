Председатель Нацсовета возложил цветы к могиле автора легендарной пьесы «Галиябану»

Сегодня в рамках рабочей поездки в город Баймак Республики Башкортостан заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев, в сопровождении руководства местной администрации, возложил цветы к бюсту и могиле татарского драматурга, поэта и публициста Мирхайдара Файзи. Данный бюст был открыт в начале лета 1958 года в центральном парке Баймака (работа скульптора Тамары Нечаевой). Сейчас бюст перенесен и располагается перед зданием районного Дома печати. Также стоит отметить, что сегодня в Баймаке есть улица и школа имени писателя. Ежегодно в день рождения драматурга в школе им. М. Файзи проводится конкурс спектаклей среди школьников, победителям которого вручается премия имени М.Файзи. Начиная с 2021 года в этом конкурсе будет присуждаться и специальный приз Всемирного конгресса татар.

Напомним, 18-19 августа В.Г. Шайхразиев находится с рабочей поездкой гг. Магнитогорск, Баймак и Сибай. Вчера председатель Нацсовета ознакомился с Татарским культурным центром г. Магнитогорска, сегодня у него запланировано участие во II Всероссийском инвестиционном Сабантуе «Зауралье –2020», который пройдет в городе Сибай Республики Башкортостан.

Для справки: Файзуллин Мирхайдар Мустафович (псевдоним — Мирхайдар Файзи) родился 31 октября 1891 года в дер. Кукшелово Орского уезда Оренбургской губернии, в семье крестьянина. Умер 9 июля 1928 года. Мирхайдар Файзи-классик татарской драматургии, посвятивший свою жизнь и вдохновенное творчество просвещению, духовному обогащению своего народа. Уже в 1905 году четырнадцатилетний подросток Мирхайдар пишет свои первые стихи, переводит на родной язык полюбившиеся произведения русских писателей. В 1909 году М. Файзи написал первое свое сценическое произведение — комедию «Два Хасана». Имя писателя впервые в печати появилось в 1910 году на страницах газеты «Идел», журналов «Ялт-йолт», «Шура» и «Аң». В 1912 году вышел его первый сборник «Свои стихи». Написал пьесы «Среди цветов», «Прихорашивание» и «Молодежь не даст обмануть» (последняя в 1913 году

была поставлена труппой «Сайяр» и пользовалась большим успехом). В 1914 году вышел второй сборник стихов «Юное сердце» и драматическое произведение «Жалкая» — о жертве ханжества, мракобесия и произвола всесильных представителей имущего класса. М. Файзи были написаны и такие пьесы, как «Игра судьбы», «Деревенский праздник».

Творческое дарование драматурга и его мастерство особенно раскрылись в музыкальной лирической драме «Галиябану» (1916). Впервые «Галиябану» была поставлена после Февральской революции в 1917 году. С тех пор пьеса не сходит со сцен профессиональных и народных театров, драмколлективов художественной самодеятельности. Она по достоинству вошла в золотой фонд литературы.

В 1917-1920 годах М. Файзи создал новые музыкально-драматические произведения: «Асылъяр», «У берегов Урала». В 1923 году им была написана пьеса «Красная звезда». Мирхайдар Файзи плодотворно работал и в детской драматургии. Написал пьесы «В деревенской школе», «В коммуну!».

В литературно-творческом наследии Мирхайдара Файзи насчитывается шестнадцать оригинальных пьес, семь — переводных и 200 стихотворений. М. Файзи составил сборник народных песен. Для историков литературы значительный интерес представляют 70 тетрадей-дневников писателя, большого знатока татарской деревни. Это и не удивительно. Будущий писатель жил и духовно развивался в крестьянской семье. Отец владел небольшим участком земли. Семья Файзуллиных была многодетной, будущий писатель родился одиннадцатым ребенком. В 1902-1905 годах М. Файзи учился в медресе в Орске, в 1906 году перешел в оренбургское медресе Хусаиния.

В 1912-1914 годах М. Файзи работает кассиром в мануфактурном магазине, сидя за кассой, пишет свои первые драматические произведения.

Великую Октябрьскую революцию М. Файзи встретил восторженно. В 1918-1926 годах проводит большую культурно-просветительную работу среди населения башкирских и татарских деревень, организует библиотеки, драмкружки, литературные вечера.

В 1922 году М. Файзи работал в Башкирии членом редколлегии кантонной газеты «Кызыл Урал», затем его отозвали в Уфу, зачислили штатным драматургом Башкирского государственного театра. Здесь М. Файзи ближе познакомился с Маджитом Гафури, написал новые пьесы: «Кривая береза», «Белый калфак», «Заблудившаяся душа».

В 1923 году приехал в Казань, поступил на работу в детское отделение центральной республиканской библиотеки. В эту пору и состоялось близкое знакомство М. Файзи с Татарией: он много разъезжал по селам и деревням, изучал устное народное творчество, собирал песни. В 1926 году писатель заболел туберкулезом и уехал на лечение в Крым. Через некоторое время вернулся в Башкирию, работал в клубах и библиотеках Тубинска, Баймака. Здесь, в 1928 году в Баймаке, безвременно оборвалась жизнь писателя, блестящего знатока татарского народного песенного и музыкального творчества.