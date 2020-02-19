Председатель Нацсовета возложил цветы к памятному знаку у места гибели Фатыха Карима

В эти дни делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра РТ, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым находится в городе Калининград. Программа рабочего визита включила в себя посещение музея в поселке Владимирово Багратионовского района, где состоялся осмотр экспозиций, посвященных выдающемуся татарскому поэту Фатыху Кариму.

В музее хранятся фотографии из личного архива Лейлы Фатыховны — дочери поэта, копии оригинальных документов, детских писем дочек папе на фронт, много книг, в том числе подаренных лично Лейлой Фатыховной.

Председатель Нацсовета подчеркнул, что очень рад, что сегодняшние мероприятия начались с визита героя Советского Союза Хакима Биктеева и посещения музея сына татарского народа Ф.Карима. Кроме того, Василь Шайхразиев отметил, что горд тем, что сегодня дети наизусть рассказывают стихотворения татарского поэта. Сегодня музею была передана книга «Республика Татарстан».

Затем делегация отправилась к памятному знаку у места гибели Фатыха Карима в поселке Садовое, где состоялась церемония возложения цветов.

Напомним, сегодня 75 лет со дня смерти поэта. 19 февраля 1945 года Фатых Валеевич погиб, выполняя боевое задание на подступах к Кенигсбергу — в поселке Победа.