Председатель Нацсовета возложил цветы памятнику татарского поэта в Оренбурге

Отправной точкой сегодняшних мероприятий в рамках визита в Оренбургскую область делегации Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра РТ, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым стал памятник Мусе Джалилю.



Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 года в деревне Мустафино Оренбургской губернии ( ныне Шарлыкский район, Оренбургская область). Памятник выдающемуся татарскому поэту расположен на улице Постникова Оренбурга. Установлен в 1996 г. к 90-летнему юбилею со дня рождения поэта и открыт 22 июня. Автор – скульптор Кадым Залитов (Казань). Скульптура весом 1,5 тонны отлита в Татарстане. Почетное право открытия памятника было предоставлено младшей сестре поэта – Хадиче Залиловой.

Сегодня в возложении цветов к памятнику Мусы Джалиля приняла участие племянница поэта Елена Павловна Абдеева. Она поблагодарила гостей из Татарстана, которые оказали честь поэту, придя на Оренбургскую землю.

Как отметил председатель Нацсовета, памятники великому поэту располагаются во многих субъектах РФ. В эти дни делегация Татарстана также посетила Калининградскую область, где погиб ещё один сын татарского народа Фатих Карим. «А сегодня мы здесь вспоминаем Мусу Джалиля», — сказал Василь Шайхразиев.

«Мы собираемся здесь каждый год. Хочу выразить благодарность гостям, что приехали сегодня сюда почтить память великого татарского поэта,»- сказал руководитель организации «Туган тел» Рустам Маннанов.

Напомним, 24-26 февраля заместитель Премьер-министра РТ, руководитель Национального Совета Василь Шайхразиев с рабочим визитом находится в Оренбургской области.