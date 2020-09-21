Председатель Нацсовета встретился с активом ТНКА Пензенской области

Сегодня, 21 сентября, в рамках рабочего визита в Пензенскую область заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с активом Региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области».

Напомним, с 10 августа 2018 года автономию возглавляет Жиганша Туктаров – Депутат Пензенской городской Думы IV, V, VI и VII созывов, член консультативного совета при Губернаторе Пензенской области по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями.

В ходе встречи Жиганша Туктаров рассказал Василю Шайхразиеву о достигнутых успехах автономии. Были обсуждены вопросы, волнующие татар области.

Вице-премьер РТ подчеркнул важность участия в конкурсах на предоставление грантов. Как сказал Василь Шайхразиев, на сегодняшний день предусмотрены гранты на приобретение национальных костюмов и музыкальных инструментов.

Для справки. При региональной автономии работает образовательно-культурный центр Института Каюма Насыйри. Методист центра Дина Янгуразова проводит занятия, направленные на популяризацию татарского языка и татарской литературы.

С 1 сентября 2019 года в помещении автономии работает воскресная школа по изучению татарского языка.