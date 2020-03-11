Председатель Нацсовета встретился с Верховным муфтием России Талгатом хазратом Таджуддином

В рамках рабочей поездки в Республику Башкортстан заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Верховным муфтием России, председателем ЦДУМ России Талгатом хазратом Таджуддином. Встреча состоялась в Резиденции Верховного Муфтия.

Основной частью беседы стала работа Всероссийского форума татарских религиозных деятелей. Стороны обсудили детали мероприятия. Как стало известно, создание рабочей группы (оргкомитета) запланировано на 18 марта 2020 года.

Кроме того, Василь Шайхразиев напомнил присутствующим о предстоящих значимых событиях в Татарстане, а именно: празднование 100-летия образования Татарской АССР, 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также Всероссийской переписи населения 2020 года.

Напомним, сегодня Василь Шайхразиев также встретится с ветеранами ВОВ, среди которых участник Курской битвы Асхат Мингазетдинов.