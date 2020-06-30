Председатель общества татарской культуры «Чулпан» Карелии: История государства делается здесь и сейчас

Председатель Карельской региональной общественной организации «Общество татарской культуры «Чулпан» Фарида Фадеева:

«Семья и семейные ценности, социальные гарантии и медицинская помощь, сохранение культурного наследия народов России – вот только несколько важнейших аспектов нашей жизни, закрепленных в поправках к Конституции. Очень важно, что мы имеем возможность высказать свое мнение в открытом голосовании по столь значимым вопросам! История государства делается здесь и сейчас, и необходимо быть сопричастными с ней».