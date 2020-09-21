Председатель организации татар и башкир в Приморье рассказал о жизни в крае

В Приморском крае проживает множество татар и башкир и для того, чтобы сохранить язык, культуру и ценности татаро-башкирского народа была создана общественная организация «Туган-ил», что переводится на русский язык как «Родина». О важных вещах для организации рассказал её председатель Рамиль Кильмухаметов.

— Рамиль Мингалиевич, чем занимается общественная организация татар и башкир в Приморском крае?

— Основная наша цель – сохранение религии наших народов. Кроме мер, которые направлены на бережное обращение с исламом, необходимо следить за тем, чтобы люди не забывали свой родной язык, свою культуру, традиции и идентичность.

— Может быть за время этой работы вы получили какие-то большие достижения?

— У нас есть очень много достижений. Грамоты и благодарственные письма это подтверждают. Но самый крупный проект, который мы реализовали в Приморском крае – это проведение Федерального Сабантуя. Тогда в мероприятии приняли участие тысяча артистов из Татарстана и Приморья, а также представители всех национальных диаспор края и жители Владивостока. Наше большое достижение заключается в том, что к нам приехал президент Татарстана. Событие было огромных масштабов. Одни только артисты на трёх самолётах прилетели. В рамках этого мероприятия был заложен камень под строительство Казанской мечети. А реализация строительства этой мечети ещё одно наше крупное достижение нашей организации.

— Почему некоторые башкиры и татары покидают край?

— Беда Приморского края – отток населения. Уезжают не только русские граждане Приморья, но и татары, башкиры, представители других диаспор. Уезжают по разным причинам, в основном, конечно, из-за социально-экономических причин. Например, наша активистка уехала в Казань. Ей уже хотелось детей, другой жизни. И вот по подобным причинам многие уезжают. Молодёжь стремится к более крупным городам, где, по их мнению, возможностей больше.

— Как вы участвуете в жизни Приморья?

— Мы живём жизнью Приморского края. Всё что происходит здесь касается и нас напрямую. Все проблемы, невзгоды мы делим поровну, как жители этого региона. Конечно, когда происходит что-то хорошее, мы тоже не остаёмся в стороне. Пандемия нарушила много больших планов. Но нам удалось активно участвовать в голосовании по принятию поправок в Конституцию. Для нас это было значимое мероприятие. Губернатор нас отметил, похвалил наши усилия. Планировалось провести Сабантуй, но его пришлось перенести на более дальний срок из-за коронавируса.

— Сталкивались ли вы с неуважением со стороны других наций из Приморья?

— Тысячелетнюю историю никак не вычеркнешь. В Приморский край во время его основания пришли все: русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры. Люди знали культуру своего соседа, не забывая и о своём наследии. Считаю, что добрые отношения были всегда. Не помню такого, чтобы кто-то высказывал явно недружественные пожелания в нашу сторону.

— Почему так получилось, может быть, проводились какие-то мероприятия для укрепления взаимной дружбы?

— Чтобы дружеские отношения, основанные на уважении, друг к другу сохранялись, мы и проводим тот самый межнациональный сабантуй. Это большой праздник, который укрепляет уважительные отношения между разными народами. Мы очень бережём многонациональный статус этого мероприятия. На этом событии мы все вместе поём, пляшем, каждый демонстрирует свою культуру. Никакого неуважения там нет, к счастью.

vladnews.ru