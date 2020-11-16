Председатель организации татарской культуры «Ватан» принял участие в субботней рубрики Югорский Колорит

Председатель Местной Нижневартовской городской общественной организации татарской культуры «Ватан (Отечество)» Альберт Халиуллин принял участие в традиционной субботней рубрики Югорский Колорит на телеканале Югра.

В ходе традиционной субботней рубрики Альберт Халиуллин предложил вартовчанам приготовить самый вкусный десерт татарской кухни — чак-чак.

«Чак-чак, — рассказывает Альберт Халиуллин, — несложный в приготовлении десерт. Он состоит из палочек, жареных во фритюре, которые потом собирают в форму муравейника и обильно поливают медом. Бывает, что украшают чак-чак мармеладом или орехами, кстати, очень вкусно будет с кедровыми. Можно посыпать чак-чак шоколадом».

Ингредиенты на 12 порций:

300 граммов муки

3 яйца

3 столовые ложки воды

щепотка соли

200 граммов растительного масла (для жарки)

3 столовых ложки меда для приготовления сиропа

4 столовых ложки сахара

Этапы готовки десерта:

— Замешиваем тесто. В глубокой миске смешиваем яйца и соль, добавляем просеянную муку. Тесто должно стать твердоватым, плотным. Этого бояться не нужно. Все идет по плану. Тесто надо хорошо вымесить, а потом накрыть миской или пищевой пленкой. Оставить «отдохнуть» на 40 минут.

-После разделить тесто на кусочки. Каждый раскатать скалкой и поделить ножом полоски на среднюю толщину. Теперь остается эти же самые полоски разрезать на короткие палочки. Главное, не складывать их в кучу, чтобы они не слиплись.

-В кастрюлю наливаем масло. Когда оно прогреется, сразу же положить часть палочек в масло. Они должны свободно плавать. Жарить палочки нужно в течение 4 минут до золотого оттенка. Совет: менять масло после каждого третьего захода, так как после этого масло темнеет. Выловленные шумовкой партии чак-чака выкладываем на бумажные полотенца, чтобы лишнее масло впиталось. Когда все кусочки будут готовы, следует их переместить в более глубокую миску.

-В отдельной кастрюле смешать сахар и мед. На медленном огне держать эту массу в течение 7-10 минут, обязательно помешивать. Готовой сладкой массой аккуратно, но быстро, поливать кусочки прожаренного теста, перемешивая, чтобы на каждую палочку попал мед. Остается только придать форму чак-чаку, угостить всю семью и друзей!

«Мы любим готовить чак-чак всей семьей, — рассказывает Альберт, — с супругой Лилией и сыном Аделем. Этот рецепт бережно хранит моя мама – Гульнара Ханифовна, а ее десерт научила готовить моя бабушка – Фарида Фазилиевна. Чак-чак татары готовят на любой праздник. Это одно из любимых блюд. Кстати, на татарском языке приятного чаепития звучит так: «чәйләрегез тәмле булсын».

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