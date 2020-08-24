Председатель Совета Старейшин Татар и Башкир в Узбекистане поздравляет со 100-летием ТАССР

100-летие Тат АССР, не просто событие, а День Нации для всех татар.

Многие татары, из-за не простой судьбы отцов, или на основе исторического прошлого всего народа, оказались вынужденным проживать и среди своих и чужих народов.

Поэтому иногда то с гордостью, то с обидой они говорят, хотя вся Россия нам как Родина, а родной край только Татарстан.

В этих строчках как будто вся история татарского народа. Почти вся Россия стоит на землях предков татар, и в тоже время только созданием Тат АССР произошло признание нации наделением законной территорией и правом быть татарским народом.

Значение этого дня для настоящего и будущего всего татарского народа бесценно и все татары должны быть благодарны и создателям Тат АССР, и РТ.

Также и всем татарам и татарстанцам за сохранение республики и достойное развитие.

Она дает веру нации тем, что у нее есть на земле Родина, а это еще вселяет и уверенность, в то, что у народа хватит мудрости и сил , чтобы в этом, все поглощаемом русском мире не потеряться, и не иссякла воля переданная предками, которая не позволит нам растеряться и мы сможем сохранить себя татарским народом.

100 — летие Тат АССР, этот день напоминает нам всем татарам, что мы есть, и что мы татарский народ.

В этой связи, от имени трех сотен тысяч татар проживающих в Узбекистане, поздравляем всех Соотечественников во всем мире и Родной Татарстан Днем Нации -100 летием Тат АССР.

Желаем всем здоровья и чтобы наши дети, как и наши предки, никогда не теряли веру в свой народ, и как они, умели любить, уважать и беречь каждую частичку нации и каждое слово родного языка, чтобы и в будущем среди других народов, всегда был и наш татарский народ.

С уважением и добрыми пожеланиями Всем

Председатель Совета Старейшин Татар и Башкир в Узбекистане

Рим А. Гиниятуллин