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Представитель семьи Рамиевых выразил благодарность председателю Национального совета

Представитель семьи Рамиевых выразил благодарность председателю Национального совета

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.05.2020 0 20

Представитель семьи Рамиевых, внучка татарского и турецкого общественного деятеля, ученого Садри Максуди — Гёнюль Пултар, а также научный сотрудник Института исследования тюркологии Университета Мармара (г.Стамбул) Ляйсан Шахин прислали благодарственное письмо председателю Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиеву за поддержку и содействие в проведении международной научной конференции по случаю 160-летия со дня рождения Закира Рамиева (Дэрдменда) «Место семьи Рамиевых в социально-культурной истории поволжско-уральских татар», организованной в Стамбуле.

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