Представители Афганистана просят открыть в республике татарскую школу

Представители Исламской Республики Афганистан и Республики Татарстан поговорили о развитии сотрудничества между молодежными организациями. В ходе телемоста «Кабул — Москва — Казань» в исполкоме Всемирного конгресса татар представители Афганистана попросили открыть татарскую школу в исламской республике для развития татарского языка.

«Для того чтобы татары Афганистана могли изучать свой родной язык и не забывали свою культуру, мы просим открыть татарскую школу», — обратился к представителям Татарстана депутат Мухамади Абдулла. Также в ходе встречи прозвучало предложение о договоренности между университетами и совместной научно-исследовательской деятельности.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев считает, что главная задача аксакалов (старейшин) и Правительства — воспитать и дать образование молодежи, вырастить достойную замену.

«Мы понимаем, что обмен опытом между Татарстаном и Исламской Республикой Афганистан будет полезен для двух сторон. Выпускники средних школ стремятся получить образование в вузах, активно участвуют в студенческих движениях. Мы должны дать молодым возможность полностью раскрыть свой внутренний потенциал», — отметил он.

Председатель Ассоциации молодежных правительств России Дина Гайзатуллина рассказала, что по результатам годового рейтинга лидером стало Молодежное правительство Татарстана. «Сегодня мы делимся своим опытом и знакомимся с работой наших коллег, потому что в наших взглядах есть точки соприкосновения. Надеюсь, что мы составим план для дальнейшей систематической работы», — выразила она свое пожелание.

В онлайн-встрече также приняли участие представители высших учебных заведений, молодежного парламента и религиозной организации.

tatar-inform.ru