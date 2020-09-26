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Представители Актюбинского объединения татар и башкир «Шатлык» присоединились к акции «Татарча диктант»

Представители Актюбинского объединения татар и башкир «Шатлык» присоединились к акции «Татарча диктант»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, Акция “Татарча диктант”, 26.09.2020 0 3

26 сентября представители Актюбинского областного этнокультурного объединения татар и башкир «Шатлык», учащиеся татарской воскресной школы им.Г.Курмашева и активисты татаро-башкирского этнокультурного объединения Мартукского района приняли участие в образовательной акции «Татарча диктант».

Данная акция интересна тем, что помогает людям, живущим в ближнем зарубежье, вспомнить правописание родного языка, татарский алфавит. Мотивирует нашу молодежь к его изучению, стимулирует нас к общению на родном языке.

В акции приняло участие 30 человек разного возраста. Самому старшему 70 лет, а младшему — 10. Каждый участник смог проверить свои знания в написании диктанта на татарском языке.

Текст диктанта читали преподаватель татарского языка Насибуллина Санья Ахмедсафаровна и участница татарского народного ансамбля «Умырзая» Мартукского района Марданова Танзиля Маликовна.

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