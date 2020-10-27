Представители АПМ РФ передали в дар шакирдам «Мухаммадии» смысловые переводы Корана ДУМ РТ

27 октября представители благотворительного фонда «С верой в будущее» при Ассоциации предпринимателей-мусульман России торжественно передали в дар шакирдам казанского медресе «Мухаммадия» более 200 экземпляров изданий «Калям Шариф. Перевод смыслов» на русском языке и «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» на татарском языке, выпущенных ДУМ РТ. Возместив расходы на тираживание этих книг, благотворители обеспечили всех учащихся очного отделения медресе фундаментальным трудом, содержащим достоверные смысловые переводы Корана и его оригинальные тексты.

По словам исполнительного директора АПМ РФ Марселя Сабирова, инициатива представителей БФ «С верой в будущее» стала примером возрождения многовековых татарских традиций по меценатской поддержке медресе, ученых, устазов и шакирдов – тех, кто своим трудом распространяет и получает знания об исламе. Он напомнил, что в начале ХХ века большую роль в развитии национального и религиозного образования среди татар сыграли татарские благотворители, принимавшие активное участие в жизни своего народа и в решении проблем духовно-нравственного развития своих единоверцев.

— Вы — наше будущее, вы будете учить наших детей и внуков, — обратился Марсель хазрат к шакирдам. — От того, какие нравственные ценности вы будете нести в общество, зависит судьба татарского народа и ислама в России.

dumrt.ru