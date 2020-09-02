Представители Автономии татар Москвы и информационного портала «АТОМ» посетили Казанский университет культуры и искусств

Организации связывает давнее плодотворное сотрудничество. Среди активистов и организаторов мероприятий в Татарском культурном центре Москвы — талантливые выпускники университета!

В рамках визита заместитель Председателя Совета муфтиев России, руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов поговорил со студентами о разнице между современным исламом и экстремизмом, а также познакомил учащихся со своими книгами по истории народов России и художественными произведениями.

Встреча завершилась экскурсией по зданию университета, где, благодаря стараниям директора Розы Ахмадиевой и коллектива, созданы уникальные условия для обучения молодежи.

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