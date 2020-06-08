Представители Автономии татар Москвы и Оргкомитета «Московский Сабантуй -2020» принимают участие в онлайн-семинаре

Представители Автономии татар Москвы и Оргкомитета праздника «Московский Сабантуй-2020», посвященного 100-летию ТАССР, который пройдет 4 июля в онлайн-формате, принимают участие в обучающем онлайн-семинаре «ТАТАР ХАЛЫК БӘЙРӘМЕ САБАН ТУЕ» по организации и проведению сабантуя.

Семинар организован Министерством культуры Республики Татарстан, Исполкомом Всемирного конгресса татар и Республиканским центром развития традиционной культуры с участием ученых Академии наук РТ, специалистов Центра развития традиционной культуры, преподавателей Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, Казанского Государственного института культуры, представителей Республиканской Федерации корэш, Санкт-Петербургского союза дизайнеров.

По словам координатора проекта «Московский Сабантуй-2020» Наили Шамиевой, такие семинары важны особенно для молодежи, которая должна перенимать истинные ценности Сабантуя, чтобы продолжать эти традиции в условиях современных запросов.

В течении 11 дней для участников пройдут лекции по организации мероприятия, режиссуре, художественному и музыкальному оформлению праздника. лектории по литературе праздника, проведению детской площадки и народных игр.

Режиссер праздника Эльмира Сирачева отметила, что несмотря на сложившуюся в мире ситуацию, важно сохранить традицию проведения Сабантуя, показать единство народа, любовь к своей культуре и использовать для этого новые формы его организации.

В этом году Автономией татар Москвы, Правительством Москвы, Полномочным представительством Республики Татарстан в Российской Федерации и Полномочным представительством Республики Башкортостан при Президенте РФ было принято решение провести «Московский Сабантуй-2020», посвященный 100-летию ТАССР, в онлайн-формате.

Пресс-служба Автономии татар Москвы