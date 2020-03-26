Представители организации «Чак-Чак» провели детскую школу лидера в селе Башкултаево

18 марта в селе Башкултаево Пермского края прошла Татарская детская школа лидера. В мероприятии приняли участие более 30 школьников 6-8 классов.
Основной целью организаторов стала активизация общественной молодежной деятельности на местах.
Спикерами проекта выступили предприниматель и общественник Ирек Хазиев; Наталья Бельдягина, которая задала тон проведения мероприятия тренинговой программой; директор Башкултаевской школы Гульнур Шарипова.
Проект реализуется при поддержке Федеральной национально-культурной автономии татар и Молодежного центра «Идель».