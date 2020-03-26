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Представители организации «Чак-Чак» провели детскую школу лидера в селе Башкултаево

Представители организации «Чак-Чак» провели детскую школу лидера в селе Башкултаево

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 26.03.2020 0 9

18 марта в селе Башкултаево Пермского края прошла Татарская детская школа лидера. В мероприятии приняли участие более 30 школьников 6-8 классов.

Основной целью организаторов стала активизация общественной молодежной деятельности на местах.

Спикерами проекта выступили предприниматель и общественник Ирек Хазиев; Наталья Бельдягина, которая задала тон проведения мероприятия тренинговой программой; директор Башкултаевской школы Гульнур Шарипова.

Проект реализуется при поддержке Федеральной национально-культурной автономии татар и Молодежного центра «Идель».

ural.tatar

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