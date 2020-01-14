enrutat
Главная / Представители ТНКА г. Самара ведут «перепись татарского населения»
Представители ТНКА г. Самара ведут «перепись татарского населения»

Представители ТНКА г. Самара ведут «перепись татарского населения»

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Общество, Соотечественники, 14.01.2020 0 3

Вчера в мечети «Булгарское наследие» п. Зубчаниновка состоялась встреча представителей Татарской национально-культурной автономии г. Самара.

На повестке дня стоял вопрос об открытии татарской  школы в поселке Зубчаниновка.

Также ведётся сбор информации о проживающих в близлежащих населённых пунктах соплеменниках. Это такие посёлки, как Зубчаниновка, Смышляевка, Алексеевка, Кинель, Комсомольск, Керамика, Кошелев Парк, Кошелев, Петра Дубрава, Спутник и другие. Пока нет данных о соплеменниках, проживающих в Кинеле и Алексеевке.

Это своего рода «перепись татарского населения». Необходима такая информация: количество человек и семей, а также контактные номера телефонов.

Следующая встреча представителей ТНКА  г. Самара состоится в ГКУСО «Дом дружбы народов». Время будет сообщено дополнительно. Приглашаются все желающие.

Об этом сообщает  имам мечети «Булгарское наследие» Расих-хазрат Вакказов.

samtatnews.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.