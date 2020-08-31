Представители Тюменского муфтията посетили соборную мечеть города Севастополь и ханский дворец в Бахчисарае

Представители Тюменского муфтията Искандар хазрат Юсупов, возглавляющий Исламский просветительский центр ДУМ ТО и Аниса Юсупова, посетили соборную мечеть города Севастополь и ханский дворец в Бахчисарае.

В ходе встречи с заместителем имама соборной мечети Севастополя Имраном эфенди Искандар хазрат рассказал о работе Духовного управления мусульман Тюменской области. Особый акцент гость сделал на системе религиозного образования в Тюменской области. Искандар хазрат отметил, что опыт проведения курсов повышения квалификации для имамов, организуемых при поддержке Комитета по делам национальностей перенимается многими регионами России

Имран хаджи в свою очередь ознакомил гостей с историей старинной мечети Севастополя, которая была основана в 1914 году и действовала до 1938 года. Имам подробно рассказал о многогранной просветительской и социальной деятельности Духовного управления мусульман Крыма, а также о строительстве соборной мечети города Симферопопля, которая станет самой большой мечетью полуострова.

В завершении встречи Искандар хазрат вручил Имрану хаджи свежий номер газеты «Хикмет», отметив, что через газету и портал «Аль-Хакк» мусульмане Крыма смогут узнать больше о жизни своих единоверцев в далёкой Сибири.

Информационно-просветительский портал «Аль-хакк»