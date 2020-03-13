Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» пройдет в Москве в киноцентре «Октябрь»

Премьера и благотворительный показ фильма «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой пройдет 20 марта.

Многосерийный фильм телеканала «Россия 1» по бестселлеру Гузель Яхиной — самая ожидаемая премьера на российском телевидении.

Вырученные от продажи билетов деньги будут перечислены на помощь больным онкологическими заболеваниями детям — подопечным фонда Чулпан Хаматовой и Дины Корзун «Подари жизнь».

«Мне очень приятно, что все чаще культурные события переплетаются с темой помощи. Что вот так, сами того не замечая, радуясь жизни и наслаждаясь кино, мы можем помочь детям», — сказала сыгравшая главную роль в фильме актриса и соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова.

Картина рассказывает о татарской крестьянке Зулейхе. Во время раскулачивания зимой 1930 года потерявшую мужа-кормильца женщину вместе с сотнями переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Среди них и неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы и чуваши. Все они отстаивают у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь и счастье.

Гостями премьеры станут создатели сериала, а также исполнители главных ролей. Фильм представят писатель Гузель Яхина, актеры Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Роман Мадянов, Евгений Морозов и Рамиль Сабитов, а также режиссер Егор Анашкин.

После премьерного показа третьей и четвертой серий фильма состоится обсуждение со зрителями, организованное проектом Каро.Арт, телеканалом «Россия 1» и благотворительным фондом «Подари жизнь». Модератором встречи станет литературный критик Галина Юзефович.

«Мы вместе с Чулпан Хаматовой выбрали именно такой формат премьеры, который позволит оказать помощь фонду «Подари жизнь», — пояснил гендиректор телеканала «Россия 1» и продюсер картины «Зулейха открывает глаза» Антон Златопольский. — Это фильм, в котором отразилось мощное гуманистическое послание о роли женщины в современном мире, о ее достоинстве и борьбе за счастье».

ural.tatar