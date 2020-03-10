Пресс-релиз IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл

19-21 марта 2020 года Всемирный конгресс татар проводит IX Всероссийский сход успешных предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана. На сходе планируется участие 900 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 39 регионов РФ, в том числе из Республики Татарстан.

В трехдневную программу мероприятия включены работы дискуссионных площадок, пленарное заседание, культурная программа, а также выездные мероприятия в татарские села с успешным опытом реализации предпринимательской деятельности.

В первый день схода участники примут участие в заседании на тему: «Вопросы развития сельского предпринимательства», который пройдет в Академии Наук РТ. Позже предприниматели будут работать, разделившись на 4 группы в следующих дискуссионных площадках:

1.“Настоящее и будущее татарского села”;

2.“Технологии переработки сельскохозяйственной продукции (малая механизация)”;

3.“Здоровая пища – здоровая нация”;

4.“Вопросы подготовки специалистов для организации кооперации в сельскохозяйственных поселениях”.

Во второй день предприниматели посетят Тукаевский, Зеленодольский и Кукморский муниципальные районы РТ, здесь их ознакомят с татарскими селами с успешным опытом реализации предпринимательской деятельности.

Пленарное заседание схода с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова состоится 21 марта в ГТРК «Корстон», также здесь будет организована выставка-ярмарка производителей продукции и товаров народных промыслов из регионов РФ.

Для участников схода предусмотрена и культурная программа. Предприниматели посетят ТГАТ им. Г.Камала, где посмотрят спектакль И. Юзеева «Мой белый калфак».