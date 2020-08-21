Пресс-релиз «Милләт Җыены» («Национальное Собрание»)

(28-30 августа, 2020 год, город Казань)

В рамках празднования 100-летия образования Татарской АССР Всемирный конгресс татар с 28 по 30 августа в г. Казани проводит «Милләт Җыены» («Национальное Собрание»). В мероприятии примут участие 500 представителей татарского актива из Республики Татарстан, а также из 67 регионов Российской Федерации. К сожалению, в связи с пандемиальной ситуацией в мире представители из стран ближнего и дальнего зарубежья примут участие только в режиме Zoom-конференции.

29 августа в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится пленарное заседание мероприятия. В работе пленарной части ожидается участие Президента РТ

Р.Н. Минниханова. В рамках трехдневной программы пройдет и заседание Национального Совета ВКТ.

Для участников предусмотрена и культурная программа: они посетят Татарский Академический театр им. Галиасгара Камала, где посмотрят спектакль по повести Аяза Гилязова “Взлетел петух на плетень”, а также примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию ТАССР, и празднике «Играй, гармонь!»