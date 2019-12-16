Презентация костюмов для ансамбля Наза в Уленкуле

В рамках реализации проекта на создание мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области состоялась поездка в село Уленкуль Большереченского района. Проект реализуется Региональной татарской национально-культурной автономий Омской области «Маданият».

Во время встречи в местном доме культуры председатель Совета РТНКА Омской области «Маданият» Радик Миниханов передал местному ансамблю «Наза» сценические костюмы.

Рушанья Давлетбагина (Художественный руководитель ансамбля «Наза»): «Наш ансамбль «Наза» в основном занимается фольклором. Здесь у нас в клубе мы стараемся наш местный фольклор перемешивать с современными методами. Есть у нас ансамбли которые занимаются танцами. Имеется у нас и детские фольклорные игровые клубы».

Радик Миниханов: «Я хочу поприветствовать на нашей большереченской, уленкульской земле нашего уважаемого друга из Москвы – Худолеева Андрея Николаевича. Сегодня мы прибыли с особой миссией, показать нашему гостю быт сибирских татар, показать то, что мы сейчас реализуем в рамках Президентского гранта создания мест этнокультурного наследия, подворья сибирского татарина. И в рамках данного мероприятия хотелось бы вручить одному из лучших татарских коллективов Омской области ансамблю «Наза» красивые сценические костюмы».

Андрей Худолеев (заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, г. Москва): «Благодарен всем, кто нас сегодня встречает, и я очень опечален, что никто не рассказывает о том, что далеко от столицы живут люди в селе, которые сохраняют культуру, традиции, историю, не просто людей, историю родословной, которую я сегодня увидел в музее. Вот когда говорят о России как о многонациональной стране, я говорю, вот вы знаете, у нас большинство людей даже не могут назвать какие национальности проживают. У нас не все знают, что есть сибирские татары. Я просто счастлив, что сегодня вижу, надеюсь увижу еще. Есть желание, чтобы сибирские татары не растворились в глобализации, сохранили свою самобытность, традиции, обычаи, ну и пожелать вам процветания! А мы постараемся помочь!»

В рамках реализации проекта костюмы необходимо для переодевания в национальную одежду, проведения интерактивной программы с элементами фольклора, игровой и культурной программы, спортивных состязаний, обрядов. Прием туристов и гостей в селе Уленкуль состоится летом 2020 года.

Проект реализуется с использованием гранта предоставленного Фондом президентских грантов.

Сайфулин Камиль

tatarstan-omsk.ru