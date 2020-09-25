Презентован путеводитель краеведа Альмиры Тагирджановой «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу»

В Санкт-Петербургском доме национальностей состоялась презентация путеводителя краеведа Альмиры Тагирджановой «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу», которую одинаково справедливо можно называть и научным изданием, и популярным.

Автор путеводителя Альмира Тагирджанова рассказала, как начиналась работа по созданию книги, вкратце изложила содержание и отдельно остановилась на особенностях каждого пешеходного маршрута.

С поздравительными словами к Альмире Тагирджановой обратились представители Санкт-Петербургского дома национальностей, Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, гости и друзья автора.

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