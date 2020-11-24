Президент РФ отметил государственными наградами выдающихся татарстанцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ. В нем отмечены сразу пятеро представителей Татарстана.

«За большой вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству и стандартам “Ворлдскиллс“ в городе Казани в 2019 году наградить орденом Александра Невского Бурганова Рафиса Тимерхановича», – сказано в тексте документа.

Рафис Бурганов участвовал в подготовке соревнований на посту главы Минобрнауки РТ. В сентябре 2020 года он был назначен ректором Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Также отмечена высокая роль в организации чемпионата «Ворлдскиллс» вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой и первого заместителя министра образования и науки РТ Андрея Поминова. Они награждены орденами «За заслуги пред отечеством II степени».

Указом Президента РФ также отмечены супруги Хабир и Алсу Мухарлямовы из Татарстана. Им присужден орден «Родительская слава» за укрепление института семьи и воспитание детей.

Татар-информ