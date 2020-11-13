Президент РТ о Борисе Кузнецове: Сегодня мы провожаем великого человека

Смерть героя Советского Союза Бориса Кузнецова стала невосполнимой утратой для Татарстана. Об этом на церемонии прощания сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня мы провожаем в последний путь легенду — Бориса Кирилловича Кузнецова. Человека, который был гордостью не только нашей республики, нашей страны. Мне посчастливилось близко его знать, общаться, и, конечно, была такая мечта, чтобы Борис Кириллович отметил 100-летие. Совсем недавно мы с ним встречались, общались. Не было никаких признаков того, что он может так быстро уйти. Но сегодня мы провожаем этого великого человека. Это невосполнимая утрата для нашей республики», — сказал Минниханов.

Церемония прощания с героем проходит в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Свои соболезнования близким Бориса Кузнецова ранее выразил Президент России Владимир Путин.

Ксения Перепеченова

tatar-inform.ru