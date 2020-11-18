Президент РТ поддержал предложение о создании молельных комнат в торговых центрах Казани

16 ноября в Торгово-промышленной палате РТ прошла встреча Президента РТ Р.Н. Минниханова с предпринимательским сообществом Республики Татарстан. В мероприятии, помимо предпринимателей, приняли участие представители власти, руководители различных уровней, в том числе и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

На встрече помимо обсуждения вопроса о необходимости оказания помощи пострадавшим от пандемии COVID-19 были затронуты и многие другие вопросы. Один из них – создание дополнительных молельных комнат для мусульман в торговых центрах Казани. С данной инициативой выступил президент Ассоциации мусульманских предпринимателей РФ Айдар Шагимарданов. Он отметил, что у Ассоциации есть опыт организации подобных молитвенных помещений в торговых центрах «Сувар Плаза» и «Караван», и подчеркнул, что такая инициатива является важной частью развития Halal LifeStyle. Кроме того, Айдар Шагимарданов заявил, что ассоциация мусульманских предпринимателей РФ возьмет на себя ремонт, аренду и коммунальные платежи в молитвенных комнатах.

Данное предложение Рустам Минниханов поддержал и в ходе встречи поставил задачу муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину составить перечень объектов, где необходимы молельные комнаты.

Фото пресс-службы Президента РТ

ДУМ РТ