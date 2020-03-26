Президент РТ поручил на неделю закрыть все ТЦ республики из-за коронавируса

По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова в Казани с 28 марта по 5 апреля закроются все торгово-развлекательные центры, хотя расположенные в них продуктовые магазины и аптеки продолжат работу. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Кабмине республики.

«Исключением в торговых центрах станут только магазины продуктов и аптеки, всё остальное работать не будет. Фуд-корты, развлекательная система торговых центров на эту неделю приостанавливают свою деятельность», – подчеркнула спикер.

Следующая неделя в России объявлена нерабочей. Выходные дни с сохранением зарплаты продлятся с 28 марта по 5 апреля. Эта мера призвана предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса Covid-19.

«Это не праздничные дни, это момент сохранения здоровья жителей республики. Учреждения и предприятия должны приостановить свою деятельность, чтобы не создавать возможные очаги распространения инфекции в местах массового пребывания людей», – добавила вице-премьер РТ.

Она отдельно обратилась к рестораторам с поручением обеспечить в своих заведениях дезинфекционный режим, посадку не более чем 20 человек в одном зале и ограничение часов работы.

Аделя Зиатдинова

tatar-inform.ru