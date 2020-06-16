Президент РТ посетил обновлённую библиотеку в Казани и оформил электронный читательский билет

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил обновлённую библиотеку-филиал №26 в Кировском районе Казани (ул. Клары Цеткин, 11). Библиотека была реконструирована в 2019 году с применением современных архитектурно-планировочных решений и инновационных технологий.

Сегодня эта единственная в Казани библиотека, объединяющая в себе функции книгохранилища и современного общественного пространства. Здесь проходят различные мероприятия – литературные стендапы, лекции и занятия.

Рустам Минниханов осмотрел помещения обновлённой библиотеки. Посетил компьютерный кабинет, детскую комнату и читательский зал, а также ознакомился с новыми технологиями и электронными сервисами для посетителей. Общий объем книжного фонда составляет 75,4 тыс. экземпляров. Книги оснащены специальными чипами, которые «привязывают» их к инвентарному номеру в электронном каталоге и хранят информацию.

Президенту Татарстана сообщили, что в библиотеке можно зарегистрировать электронный читательский билет. Он действует на территории всей республики и позволяет получить доступ к услугам любой библиотеки Татарстана. Для его оформления нужен только паспорт (для детей до 14 лет – паспорт одного из родителей). Такой билет более долговечен по сравнению с бумажным носителем и удобен в хранении.

Президент Татарстана поддержал данное нововведение и также оформил электронный читательский билет. С помощью этой карты Рустам Минниханов через станцию самообслуживания получил книгу «Татарский кодекс по Тукаю».

Помимо этого, Рустам Минниханов передал в фонд библиотеки семитомник «История татар с древнейших времен» и новую книгу «Татарстан 100: прежде и теперь», посвящённую столетию со дня образования ТАССР.

president.tatarstan.ru