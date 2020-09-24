Президент Татарстана анонсировал реконструкцию театра Камала

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о необходимости провести реконструкцию театра имени Галиаскара Камала. Заявление прозвучало во время ежегодного послания Государственному Совету республики.

«Назрела необходимость провести реконструкцию Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Такое пожелание было высказано», — сказал Минниханов.

Он призвал бережно сохранять культуру и традиции и вместе с тем использовать новые решения.

«Главное, чтобы наши объекты культуры стали комфортной средой, в которой хочется проводить время», — отметил Президент.

В качестве примера он привел Национальную библиотеку Татарстана, которая разместилась в здании бывшего НКЦ «Казань».

Президент Татарстана Рустам Минниханов начал свое обращение с посланием Государственному Совету республики в ГБКЗ им. С. Сайдашева в Казани. Трансляция в прямом эфире идет на республиканских телеканалах, а также в интернете.

tatar-inform.ru