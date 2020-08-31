Президент Татарстана наградил лауреатов Государственной премии имени Габдуллы Тукая

Вчера, 30 августа, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил Государственные премии РТ имени Габдуллы Тукая. Торжественная церемония прошла на площадке Национальной библиотеки РТ.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, Государственный Советник РТ, Герой труда РФ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр культуры РТ Ирада Аюпова и мэр Казани Ильсур Метшин.

Президент Татарстана поздравил лауреатов и поблагодарил их за внимательное отношение к своему делу и высокие достижения во благо республики. «Лауреаты премии – истинные патриоты Татарстана», — сказал Рустам Минниханов.

Лауреатами премии в этом году стали Идрис Газиев за сольные программы из произведений татарских композиторов и народных песен, музыкально-просветительскую деятельность; Лирон Хамидуллин за книги «Дэрдменд», «Буранлы төндә» («В метельную ночь»), «Зарницы на горизонте»; Денис Осокин за сборник произведений «Огородные пугала с ноября по март»; Ренат Салаватов, Юрий Александров, Виктор Герасименко, Гулнора Гатина за постановку оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике».

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