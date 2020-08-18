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Президент Татарстана открыл выставку «Шедевры из Казани» в Третьяковской галерее

Президент Татарстана открыл выставку «Шедевры из Казани» в Третьяковской галерее

в Новости, Слайдер, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 18.08.2020 0 4

В открытии выставки работ авангардистов «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского» принял сегодня участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Работы из коллекции Государственного музея изобразительных искусств Татарстана выставлены в Третьяковской галерее, выставка приурочена к 100-летию ТАССР.

Особенность выставки — редко встречающиеся в российских музейных собраниях произведения мало известных авторов.

Выставка представлена в залах Третьяковской галереи, примыкающих к постоянной экспозиции российского авангарда.

С основными экспонатами выставки ознакомились сегодня помощник Президента РФ Владимир Мединский, первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов, Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов напомнил, что выставка продлится до 1 ноября, и это хорошая возможность для поклонников авангарда познакомиться с уникальными экспонатами из фондов Госмузея изобразительных искусств РТ.

Рустам Минниханов также отметил, что история формирования коллекции искусства эпохи модерна и авангарда в Казани начинает отсчёт с 1920 года. Выставка — ещё одно знаковое событие, посвящённое 100-летию ТАССР.

Для справки:

Коллекция эпохи авангарда в музее Казани начала формироваться с 1920 годов. Сегодня это одна из самых известных и полных коллекций искусства начала 20-го века в стране. 

Елена Бритвина

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