Президент Татарстана встретился с татарским активом Челябинской области

Сегодня в рамках рабочего визита Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова в Челябинскую область в Доме правительства состоялась встреча с татарским активом данного региона. На мероприятии присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального Совета ВКТ Василь Шайхразиев, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель Областной общественной организации «Конгресс татар Челябинской области» Лена Колесникова, руководители и активисты татарских общественных организаций.

Напомним, Челябинская область – регион России, в котором проживает одна из наиболее многочисленных татарских общин: здесь по итогам последней переписи населения живут более 180 тысяч представителей татарской национальности.

Модератором встречи выступил Председатель Национального Совета ВКТ

В.Г. Шайхразиев. Первым с докладом выступила Лена Колесникова. Она рассказала о деятельности и мероприятиях, проводимых Конгрессом татар Челябинской области, отдельно отметила конкурсы «Татар кызы», «Татар егете», «Маленькие жемчужины», рассказала о коллективе Челябинского татарского театра, который выиграл гран-при всероссийского фестиваля «Идел-йорт». Также Лена Колесникова предложила рассмотреть возможность создания Центра татарской культуры на Челябинской земле, который является важнейшим этапом в деле удовлетворения потребностей татарского населения региона.

Далее на встрече выступили Председатель центра татарской культуры г. Троицка Фарит Якупов, который рассказал о национально-культурной жизни г. Троицка, о деятельности библиотеки и об определении одного из городов Республики Татарстан для установления отношений побратимства с городом Троицком Челябинской области. Председатель Магниторской городской общественной организации «Местная национально-культурная автономия татар «Татар рухы» Кадиминур Тагиров рассказал о деятельности Татарского культурного центра имени Мусы Джалиля, созданного Магнитогорской городской общественной организацией «МНКА «Татар рухы», о расширении его помещений и об удовлетворении культурных потребностей татароязычного населения г. Магнитогорска.

Позже слово взял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «В этом году есть определенные ограничения, я полностью уверен, что тут было бы более 1000 человек в зале. Но несмотря на это, на все ограничения, в этом году мы смогли открыть памятник. Очень горд, что на открытии памятника принимал участие сам Президент Татарстана», — сказал губернатор. По поводу поступивших предложений Алексей Текслер предложил создать перечень совместных проектов, часть которых можно сделать на Челябинской земле, часть – в Татарстане. «Что касается Татарского культурного центра, необходимо изучить этот вопрос», – сказал губернатор.

Свое выступление Президент Татарстана начал со слов благодарностей. Отметил о крепких дружеских отношениях между двумя субъектами. «Эти все люди готовы во всем вам помогать. Татары ведь очень трудолюбивый, старательный народ», — обратился Президент к Губернатору. Также Рустам Минниханов высоко оценил деятельность конгресса татар Челябинской области, в лице Лены Колесниковой. «То, что мы находимся здесь, именно в центральном зале, многое говорит. Тут решаются главные вопросы. И раз мы тут, к нам отношение такое», — сказал Президент. В заключение Рустам Минниханов пожелал всем собравшимся удачи во всех начинаниях и здоровья.

Булат Ибрагимов