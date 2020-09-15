Президент Туркменистана поздравил Минниханова с победой на выборах

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов позвонил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, поздравив его с победой на выборах руководителя республики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Лидер Туркменистана поздравил Рустама Минниханова с победой на состоявшихся президентских выборах в Татарстане. Также он отметил высокий уровень деловых и доверительных отношений между странами и личное внимание Президента РФ Владимира Путина к вопросам укрепления международного сотрудничества на уровне регионов», — сказала она.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития совместных проектов в области экономики.

Рустам Минниханов поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за теплые поздравления, пожелал ему дальнейших успехов, а также благополучия и процветания жителям Туркменистана.

tatar-inform.ru