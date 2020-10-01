При Полпредстве Татарстана создали Совет общественных объединений

В Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ прошла очередная встреча руководства и актива татарских общественных объединений московского региона.

Мероприятие открыл заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Он рассказал о крупных мероприятиях, прошедших в Москве в том числе с участием общественности в текущем году. Напомнил, что он объявлен годом празднования 75-летия Великой Победы и 100-летия образования Татарской АССР.

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, онлайн и офлайн был реализован ряд социально значимых проектов по работе с ветеранами и молодежью, сохранению памяти выдающихся соотечественников. Крупные мероприятия прошли в Москве и с участием Президента Татарстана.

На встрече также обсудили Послание Президента Республики Татарстан. Рустам Минниханов объявил в нем, что 2021 год станет Годом родных языков и народного единства.

Равиль Калимуллович напомнил участникам, что в наступающем году состоится перепись населения, к которой необходимо активно готовиться.

Озвучил план мероприятий до конца текущего года.

На встрече приняли решение о создании Совета руководителей общественных объединений при Полпредстве Татарстана с целью решения совместных задач, проведения мероприятий и повышения их качества, реализации стратегии развития татарского народа и других вопросов.

В президиум Совета выбрали 11 активных общественных деятелей московского региона. Это первый заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов, председатель общественной организации «Фонд развития мусульманских народов» Гаяр Искандяров, заслуженная артистка России Наиля Фатехова, председатель Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Фарит Мухтасаров, председатель Совета молодежи при Полпредстве Татарстана Артур Рахматуллин, создатель и руководитель языковой школы «Умарта» Лилиана Сафина, исполняющий директор Землячества Татарстана в Москве и Председатель РОО «Татарский национальный центр Московской области» Фуат Султанов, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, директор школы №1186 имени М.Джалиля Роза Шакирова. От Полпредства Татарстана в президиум вошел заместитель Полпреда Эмиль Файзуллин.

Возглавил совет экс-полпред Татарстана в РФ, кандидат экономических наук Назиф Мириханов.

Перед участниками заседания также выступили, в том числе и с предложениями по дальнейшей работе Совета, Рушан хазрат Аббясов, первый заместитель председателя Московского совета ветеранов, генерал-полковник Расим Акчурин, Фарит Мухтасаров, Гаяр Искандяров, председатель Татарской национально-культурной автономии района Люблино ЮВАО Москвы Рашид Сяпуков, продюсер Азат Галямшин, представитель татарского бизнес-клуба «Ак Барс» Ильдар Харипов и другие.

В мероприятии приняли участие и представители Совета молодежи при Полпредстве. В том числе и три молодые семьи, которые создались в конце текущего лета: Рахматуллины Артур и Джамиля, Яркаевы Рамиль и Ляйсан, Суточкины Арслан и Камиля.

Ребята познакомились во время многочисленных встреч и мероприятий Совета молодежи, а некоторые впервые увидели друг друга именно в Полпредстве.

Молодоженов от имени всех участников встречи поздравил Равиль Калимуллович Ахметшин.

Также в завершении встречи он вручил памятные медали к 100-летию образования ТАССР руководителям наиболее активных общественных объединений.

tatmsk.tatarstan.ru