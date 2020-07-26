«Приемная комиссия»: как вернуть престиж татарскому языку? – видео

В Татарстане проживает 2 миллиона 100 тысяч татар. То есть, это больше половины всей численности населения республики. В двух десятках районных центров республики нет ни одной национальной школы. Во многих школах татарский язык изучается только в начальных классах. В целом в республике только 25% детей татарской национальности получают знания и воспитание на родном языке. Даже в районах, где проживают 90% татар, данные статистики ненамного лучше. А в столице Татарстана — Казани доля детей-татар, обучающихся на родном языке, еще меньше — 22,4%. Эти данные были озвучены на первом заседании вновь созданной комиссии по сохранению и развитию национального языка. Говорить лишь о том, что язык находится на грани вымирания уже бессмысленно.

Инициатива по созданию такого общественного института принадлежит государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву. На первом же собрании председатель комиссии, зампредседателя госсовета Татарстана Марат Ахметов озвучил серьезные проблемы в национальном образовании, воспитании и культуре. Важнейшие вопросы – как вернуть престиж языку? Что нужно сделать, чтобы у населения появилась потребность использовать свой родной татарский язык? Какие нужны условия для его развития?

— Татарское население даже при обучении своих детей, считает, что мне по жизни дает татарский язык? Потребительское отношение, к своему родному языку – языку матери. Вроде бы это не логично, но это факт. И, к сожалению, с каждым годом проблема все сложнее и сложнее. Наша задача – это негативный процесс остановить, — заявил председатель комиссии, зампредседателя госсовета Татарстана Марат Ахметов.

Только четверть школьников татарской национальности в республике изучают родной язык и воспитываются в татарской образовательной среде. А ведь речь идет о будущем поколении татар, второго по численности народа в России. Подробнее о планах по сохранению татарского языка и его продвижении смотрите в сюжете программы «7 дней» на ТНВ.

tnv.ru