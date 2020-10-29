Приглашаем на II Санкт-Петербургский татарский Медиафорум

31 Октября состоится II Санкт-Петербургский татарский Медиафорум в формате онлайн на платформе Zoom с трансляцией на YouTube-канале «Питер Татар».

Организаторами форума выступают информационный Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Piter.tatar» при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Клуба татарских журналистов Санкт-Петербурга.

Формат встречи отвечает вызовам реальности. Программа Медиафорума охватывает широкий круг вопросов на темы столь волнующие сегодня всё медиасообщество, особенно представителей традиционных СМИ.

Соберётся созвездие федеральных экспертов из медийных агентств, региональные журналисты, известные блогеры. Среди них первый инстаблогер известный под ником «Татар Малай» — Ринат Галиахметов, заместитель генерального директора ИА «Татар-информ» по социальным сетям Алсу Исмагилова, журналист-международник, главный советник по работе с членами Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» — Радик Амиров.

Для осмысления прошлого и той роли, которую сыграли мэтры журналистики приглашены Римзиль Салихович Валеев, главный редактор интернет студии «Дөнья» Всемирного конгресса татар и Ринат Рауфович Магдиев, экс главный редактор и издатель газет «Нур-Свет» и «Нур Петербург», который любезно предоставил материалы о первой еженедельной газете на татарском языке в России, её выпуск состоялся 2 сентября 1905 года в Петербурге, газета называлась «Нур» («Луч»).