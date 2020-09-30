Приглашаются участницы в новый сезон проекта «Яшь килен»!

По многочисленным просьбам представительниц прекрасного пола Духовное управление мусульман РТ запускает новый сезон одного из самых популярных и востребованных проектов среди мусульманской молодёжи «Яшь килен». Принять участие в нём изъявили желание не только жительницы Казани, но и других районов и регионов России. Поэтому проект будет проводиться не только в оффлайне, но и в формате онлайн.

Старт оффлайн курсов – 22 октября 2020 года. Организационный взнос за курс составляет 1000 рублей. Ссылка на регистрацию доступна здесь, а также в шапке профиля соцотдела ДУМ РТ @muslimmol в сети Инстаграм.

Участниц ждут 10 встреч, которые включают знакомство, познавательную лекцию от муфтия РТ, уроки по психологии и изучению татарских традиций, мастер-класс от шеф-повара, посещение кинозала, тематическая фотосессия и пр. Организаторы и устазы подготовили видео- уроки, текстовые уроки, тесты и отдельный телеграм-канал с большой базой дополнительных знаний о правилах знакомства, хитбе (помолвке, сватовстве), никахе, брачном договоре, правах и обязанностях супругов, талаке, женском аурате, женской физиологии. Возраст участниц — от 18 лет и старше.

Справки по телефону: +7 (843)237-86-18 (в будние дни с 09:00 до 17:00).

Старт онлайн курсов – 22 октября 2020 года. Желающим принять участие в проекте в режиме онлайн также необходимо заполнить регистрационную анкету в шапке профиля соцотдела ДУМ РТ @muslimmol в сети Инстаграм. Организационный взнос за курс составляет 500 рублей.

Онлайн участие включает в себя: занятия в режиме реального времени (эфир на закрытом канале Instagram), доступ к базе видео-уроков, рабочие материалы отправим посылкой, обучающий телеграм-канал о правилах знакомства, хитбе (помолвке, сватовстве), никахе, брачном договоре, правах и обязанностях супругов, талаке, женском аурате, женской физиологии, личный куратор, живое общение в чате.

Справки по телефону: +7 (843)237-86-18 (в будние дни с 09:00 до 17:00).

dumrt.ru