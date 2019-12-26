Прикоснуться к высокой духовности. В городе Янаул прошла выставка «Магия каллиграфии»

В городе Янаул в рамках меджлиса Янаульского мухтасибата ЦРО ДУМ РБ, имам-мухтасибом которого является Фагим хаджи Валеев, прошла выставка, под названием «Магия каллиграфии. Традиции мусульманского книгоиздательства». Мероприятие сопровождалось лекцией уфимского специалиста-реставратора Ахметгалиева Дамира Галеевича.

Целью культурно-образовательного мероприятия являлась попытка прикоснуться к высокой духовности через творческую составляющую религии.

В работе меджлиса приняли участие представители Администрации района во главе с Главой Администрации Вазигатовым Ильшатом Агзамовичем, духовенство района, ахунд ЦРО ДУМ РБ г. Нефтекамск Тафкиль хазрат Глимшин, мухтасиб ЦРО ДУМ РБ Калтасинского района Фаниль хазрат Багманов, ахунд ЦДУМ РФ Калтасинского района Ибрагим хазрат Абзалов, главы сельских поселений района, работники культуры, а также преподаватели воскресных курсов по изучению основ ислама.

Мероприятие прошло по инициативе Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, с приветственным словом от которого выступил заместитель председателя-муфтия Руслан хазрат Саяхов.

muslim.ru