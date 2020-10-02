Приложение «Я — школьник» стало доступно для всех учащихся Татарстана

447 000 татарстанских школьников получили доступ к новому цифровому помощнику – суперсервису «Я – школьник». С 30 сентября приложение можно скачать на платформах IOS и Android сразу на двух языках: русском и татарском.

Суперсервис «Я — школьник» — это персональный цифровой помощник ребят в их учебной и внеучебной деятельности. Сервис создан по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова. С его помощью ребята могут пользоваться электронным дневником edu.tatar.ru, видеть динамику своей успеваемости, а также получать подсказки о том, на какие предметы нужно направить больше внимания. Сервис помогает ученикам грамотно планировать выполнение домашних заданий, а также показывает им комментарии от учителя и сообщает о теме урока.

Пилотная версия приложения была запущена среди 500 школьников в 7 районах Республики 1 сентября. В тестировании принимали участие учащиеся 5-10-х классов из 10 татарстанских школ:

•«Гимназия №3» (Зеленодольский район);

•«Гимназия №1» (Лаишевский район);

•«Гимназия №7» (г. Казань, Ново-Савиновский район);

•«Школа №77» (г. Казань, Авиастроительный район);

•«Школа №39» (г. Казань, Вахитовский район);

•«Гимназия №6» (г. Казань, Приволжский район);

•«Лицей Иннополис» (г. Иннополис);

•«Инженерный лицей» (г. Альметьевск);

•«Школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» (г. Нижнекамск);

•«Школа №41» (г. Набережные Челны).

С одной стороны, такое начальное тестирование помогло разработчикам наглядно увидеть, как сервис работает «вживую», и понять, какие новые функции стоит добавить в будущие версии. А с другой стороны, школьники получили возможность присоединиться к процессу создания приложения.

Школьники признаются, что наиболее актуальное и полезное для них – это функции встроенного электронного дневника и расписания: все нужное для учебы всегда находится под рукой. Кроме того, рассказывают ребята, приложение помогает им видеть картину своей успеваемости и правильно расставлять акценты при организации учебного процесса. Учителя же отмечают, что новый сервис очень удобен, так как это быстрый и мобильный способ общения со школьниками, а ученики всегда могут видеть, за что именно они получают ту или иную оценку.

Глава Минцифры Республики Татарстан Айрат Хайруллин отметил, что цифровые образовательные решения никогда не заменят педагога. «Новые технологии и разработки в сфере образования — это дополнительный цифровой контент, который помогает и школьнику, и учителю получать возможности для большего развития и личностного роста. Цифровые решения – это способ выйти за пределы школьного образования, получить больший объем знания, чем диктуют федеральные стандарты», — заключил министр.

tatarnews.ru