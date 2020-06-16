Приложения для татар: как татарский язык внедряется в жизнь людей

В Татарстане набирают популярность социальные сети, приложения, AR-маски и сайты на татарском языке. Корреспондент «Татар-информ» составила топ-5 приложений на татарском языке.
Среди них оказались обучающие и сервисы для знакомств.
«Алифба»
«Татар Теле»
Татарский словарь для iOS
Татарско-русский и русско-татарский словарь с голосовым озвучиванием и удобным интерфейсом. Словарь имеет наиболее полную базу слов и автоматически обновляется. Только на iOS
«АНАЕМ»
«АНАЕМ» — национальный проект для поиска и знакомств с татарами.
ТatApp
Цели TatApp:
- объединение татарской нации на одной платформе;
- создание единого информационного поля для татар;
- рост национального культурного самосознания.
Напомним, в социальных сетях, таких как Instagram, появляются различные «маски» на татарском. Есть версии как на русском, так и на татарском языке, которые пользуются популярностью
Самые популярные сервисы Портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан uslugi.tatarstan.ru (далее — Портал) выведены в официальное мобильное приложение Портала — «Услуги РТ», которое доступно для пользователей в татарской версии.
«Татарский язык начал активно появляться в интерфейсах приложений»
В Татарстане возрастает спрос на приложения на татарском языке, а также интерфейс сайтов. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра цифровой трансформации РТ Булат Исмагилов.
«Татарский язык, действительно, начал активно появляться в интерфейсах мобильных приложений и на сайтах, в расширениях для известных социальных сетей, в переводчиках. Однако количество людей, использующих его, невелико», — сказал Исмагилов.
По его словам, люди, говорящие на татарском языке, живут во всем мире, поэтому спрос на приложения будет всегда.
Татарский переходит в ОС
В 2017 году первую отечественную мобильную операционную систему Sailfish Mobile OS Rus локализовали на татарский язык. Сделали это резиденты Иннополиса и специалисты Института прикладной семиотики Академии наук Татарстана.
«Культура меняется, адаптируется под внешний мир. Мы живем в мире высоких технологий. Поэтому появляются всевозможные сервисы, AR-маски на татарском языке», — отметил заместитель руководителя Центра цифровой трансформации РТ.
Также татарский язык был предустановлен в операционной системе от Microsoft — Windows 10.
«Семь суперсервисов»: к концу 2020 года в РТ выйдут новые приложения
К концу 2020 года в Татарстане появится 7 республиканских суперсервисов: «Я строю», «Забота», «Я — гражданин», «Я-школьник», «Мои субсидии», «Мой дозор», «Мое здоровье». Во все приложения будет встроен татарский язык, сообщил Исмагилов.
Так, суперсервис «Мои субсидии» представляет собой единый каталог мер поддержки, льгот и компенсаций, положенных юридическим лицам на территории республики. Ожидается, что новый сервис облегчит процесс получения мер поддержки, сократит сроки рассмотрения заявлений, а также обеспечит информационную поддержку малого и среднего бизнеса. Сервис будет доступен всем жителям республики.
«Забота» — это персональные предложения по мерам материальной поддержки. Здесь люди смогут без визита в органы власти оформить документы при рождении ребенка, получение пособий на ребенка или на семью.
При необходимости суперсервис на смартфоне запросит у вас нужную информацию, сам подаст заявление в МФЦ или ведомство и уведомит о результате. Внутренний «кошелек» позволит отслеживать и быстро получать бесконтактным способом меры материальной поддержки.
Сервис «Я строю» ориентирован не только на получение уведомлений и разрешений на строительство, но и на получение техусловий на электричество, газ, воду, выбор кадастрового инженера или чтобы зарегистрировать объект.
В скором времени пилот заработает в Альметьевском и Сабинском районах. Вторым этапом — реализация для юридических лиц (застройщики).
Следующий суперсервис — «Я — гражданин» акцентируется на неравнодушных жителей республики. В рамках сервиса будет осуществляться прием инициатив граждан в сфере благоустройства городской среды, дворов и общественных пространств
Благодаря сервису каждый татарстанец сможет внести вклад в улучшение мира вокруг себя. Отмечается, что сервис будет работать с применением технологий дополненной реальности, которые позволят «примерять» в телефоне предлагаемые объекты благоустройства на местности.
На первом этапе реализации суперсервиса планируется запустить возможность проектирования дворов в рамках программы «Наш двор».
Помимо этого, в республике планируется запуск цифрового помощника для учеников «Я — школьник». Учащиеся смогут управлять дневником и планировать школьную деятельность, принимать активное участие в жизни школы, выстраивать собственную траекторию развития на основе успеваемости и интересов.
Суперсервис «Мой дозор» создается как инструмент мониторинга и контроля уровня антитеррористической защищенности объектов республики и мест массового скопления людей. Кроме того, сервис позволит оперативно реагировать на недостатки, выявляемые контрольными и надзорными органами.
«Мое здоровье»: в рамках данного сервиса будет создан личный кабинет для пациента, в котором будут отображаться медицинские данные, истории приемов, анализы, напоминания о предстоящем визите и многое другое.