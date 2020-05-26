Ровно 100 лет назад был подписан Декрет об образовании Автономной Татарской Социалистической Советской республики (ТАССР). Соотечественники разных стран мира с надеждой смотрят на Республику Татарстан как на родину предков, духовный центр всего татарского мира. Свои планы и надежды они связывают с важнейшими событиями, происходящими в Татарстане, так как понимают, что от благополучного развития Отчизны в значительной степени зависит сохранение и этническое развитие личности. О своём взгляде на юбилей Татарстана, роли личности в развитии республики сегодня делится Регина Валеева, заместитель председателя союза «Tatars in Belgium».

Коротко о Регине Валеевой: Регина родилась в Казани, после окончания школы приехала в Европу для продолжения учебы, получив диплом, осталась работать в Бельгии. Более 10 лет назад стала соучредителем Союза Татар Бельгии – организации, объединяющей соотечественников в Королевстве Бельгия, сохраняющей татарскую культуру и язык за рубежом, рассказывающей о Татарстане и его народе в сердце Европы.

Наша ассоциация «Tatars in Belgium» за более чем 10 лет существования укрепила связи с исторической родиной, мы получаем духовную и моральную поддержку, и сами, в свою очередь, стараемся всеми формами рассказывать о ее богатой культуре, мощном экономическом потенциале, высоком спортивном задоре, стремимся приносить пользу родному народу. Мы ценим то, что Республика сумела сохранить лучшие национальные ценности и традиции татарского народа и используем это в своей работе. Благодаря реализации гуманитарных проектов, тесному взаимодействию общественности с органами власти, Татарстан и татары как России, так и других стран чувствуют себя единым организмом.

Оглядываясь на ключевые вехи, принято акцентировать внимание на ключевых фигурах юбилейного пути. Нам, молодым, конечно трудно давать оценку всей эпохе, поэтому выделю те личности, деятельность которых разворачивалась сейчас, при нашем взрослении.

Судьбоносным моментом последних десятилетий для республики стала разработка и принятие Конституции РТ. Это произошло под руководством первого президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева. Он формировал и развивал новую главу в истории нашего народа, внес значимый вклад и в становление Российской Федерации, задав тон вопросам национальной политики и суверенита субъектов РФ.

Именно Минтимер Шаймиев объединил татар, живущих за пределами республики, создав “Всемирный Конгресс Татар”, который до сих пор успешно содействует сохранению национальной культуры за рубежом и в регионах самой России.

Действующий президент Рустам Нургалиевич Минниханов уделил много внимания экономическому потенциалу РТ и не только, модернизировав нефтяную и сельскохозяйственную отрасли. Под его руководством процветают проекты, на мировой арене создающие имя Татарстану как экономически привлекательному региону РФ. Смело можно сказать, что республика подошла к своему вековому рубежу как современный регион, обладающий высокотехнологичными производствами, передовой наукой и образованием, применяющий собственные инновационные разработки практически во всех сферах жизнедеятельности. В историю Татарстана Рустам Нургалиевич войдет, помимо прочего, благодаря своему умению внедрять эффективные инновации. Он уверенно продолжил объединение татар в регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

Выдающимся политиком, вместе с М.Шаймиевым и Р. Миннихановым, внесшим вклад в современную историю Татарстана, является Фарит Хайрулович Мухаметшин. Помимо достижений на республиканской законодательной арене, он стал уважаемым политическим деятелем в Европе. Когда татарстанский государственный деятель становится почетным членом Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, ставит в пример республиканский опыт в комитетах СЕ, с его мнением считаются при составлении европейских хартий, то растет статус и всего Татарстана как региона, где проблемы общества успешно регулируются с помощью грамотных законотворческих решений. Будучи студенткой в ВУЗах Европы, мне повезло в разные годы принимать участие в обучающих программах в Совете Европы, присутствовать на заседаниях ПАСЕ (Парламентской Ассамблеи Совета Европы), и я видела с каким почтением относятся к Фариту Хайруловичу в Страсбурге.

Хотелось бы отметить деятельность Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации – Равиля Калимулловича Ахметшина. Обладающий талантом сплачивать людей, за время своей деятельности в Москве, он поддержал развитие разных татарских клубов. Ценно и то, что ему удалось посодействовать таким историческим событиям, как установка памятников великим татарским поэтам – Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю в столице России.

Мощный толчок развитию Татарстана дало проведение мировых спортивных мероприятий. Одну из ключевых ролей в этом исполнил министр спорта РТ Владимир Александрович Леонов. Он принимал самое активное участие в привлечении в республику крупнейших спортивных событий. Татарстан прославился как регион, способный на высочайшем уровне разворачивать в своей столице мировые спортивные арены. Развитие спортивной инфраструктуры, в свою очередь, подтянула определенные отрасли экономики, среди которых гостиничный и ресторанный бизнес, туризм.

Развитие туризма, привлечение иностранных туристов в Татарстан могло бы получить толчок уже после внесения Казанского Кремля в 2000 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако прошло еще много лет, прежде чем этот сектор стал процветать. Под руководством Сергея Евгеньевича Иванова, Председателя Государственного комитета РТ по туризму, количество путешественников в различные регионы Татарстана возросло до невиданных ранее масштабов. Этому поспособствовали и спортивные мероприятия, и почетное место в списке всемирного наследия ЮНЕСКО Острова-града Свияжск и Болгарского городища, и многие другие факторы, и новая политика Сергея Иванова по привлечению турпотока в республику.

Среди деятелей искусства нельзя не отметить актрису Чулпан Наилевну Хаматову. Казанская девушка смогла покорить своим талантом российские театры, стать звездой телеэкранов. Свою творческую славу Чулпан Хаматова использует на благие дела: создав благотворительный фонд “Подари жизнь”, вот уже много лет она привлекает внимание общества к проблемам детей с онкологическими заболеваниями, собирает средства для их лечения, спасает жизни. Хрупкая татарская женщина способна вплетать мощь творческого потенциала в добрые дела, направлять судьбы людей к светлому.

Вдохновляющим является и пример Аиды Эмилевны Гарифуллиной, ставшей именно той первой татаркой, которая сыграла в голливудском фильме, а главное, она теперь покоряет крупнейшие оперные залы мира. Своими достижениями Аида Гарифуллина показала, что одаренная татарская красавица может быть принята и любима самой искушенной публикой.

Открытие и промышленная разработка Ромашкинского нефтяного месторождения близ Бугульмы в 1948 году стало поворотным событием в истории моей родины. Помню уроки географии в казанской школе №139, где учительница Нина Васильевна показывала нефть в пробирках и рассказывала о ценности этого продукта для страны. Ромашкинское месторождение до сих пор даёт за год более половины объёмов нефти, добываемых в Республике Татарстан, что является значимым вкладом в экономику России.

В эти дни обязательно надо вспомнить про создание в 1969 году Камского автомобильного завода «КаМаЗ» в Набережных Челнах. В моем татарстанском детстве, слово «грузовик» часто с успехом заменялось в моем лексиконе словом «камаз», и пожалуй, так было у многих жителей Татарстана. Грузовики «КаМаЗ» – гордость российского автопрома: продукция завода экспортируется в разные уголки мира. Надо добавить и про успехи команды «КАМАЗ-мастер», которая своими победами в легендарных ралли-марафонах «Дакар», ралли-рейдах «Шелковый путь» демонстрирует надежность, прочность, мощность татарстанской техники.

Внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Казанского Кремля, Острова-града Свияжск и Болгарского городища, обеспечит сохранение этих исторических шедевров на века.

Мне посчастливилось быть очевидцем того, как Казань получила право на проведение Универсиады 2013, и затем присутствовать зрителем на соревнованиях. Финальный тур и объявление результатов борьбы за право проведения чемпионата проходил в Брюсселе, в мае 2008 года. Как представитель татарской общины Бельгии, я тогда поддерживала родной город в соревновании против Южно-Корейского Гваньчжу. Я увидела высокий уровень патриотизма и восхищалась работоспособностью всех тех, кто приехал из России с целью привезти из Брюсселя право проведения крупного спортивного события в Казани. На финальном отборочном этапе Казань презентовали Рустам Минниханов, Марат Бариев, Владимир Леонов, Дамир Фаттахов, Фарид Абдулганиев, Сергей Иванов, Ильсур Метшин, Игорь Сивов, их поддерживали олимпийские чемпионы Алина Кабаева, Ирина Роднина, Елена Киселева, Николай Гуляев, Ильгар Мамедов, телеведущая Ирина Шадрина, актриса Эльвира Ибрагимова, спортивные и талантливые жители Казани и республики. Помню как Рустам Нургалиевич выступал на английском языке, и обещание Казани обеспечить англоязычный прием международных спортсменов и зрителей Универсиады стал одним факторов, позволивших убедить FISU.

В течение пяти лет, пока шла подготовка к Универсиаде 2013, Союз Татар Бельгии проводил в Брюсселе мероприятия для привлечения внимания к чемпионату в Казани. Когда мы большой делегацией приехали на сами соревнования, то увидели перевоплощение города, испытали на себе проработанную до мелочей организацию мероприятия, пообщались с гостеприимными казанцами и ощутили космополитический дух жителей города, их изменившуюся навсегда ментальность.

От имени Союза Татар Бельгии, я сердечно поздравляю всех жителей Татарстана со столетием со дня основания Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Эта круглая дата напоминает нам о многих творческих и духовных достижениях наших соотечественников. Татары – один из самых многочисленных народов Российской Федерации. Опыт Татарстана является примером толерантности и мирного сосуществования народов и различных религиозных конфессий. Пусть позиции Татарстана продолжают укрепляться на мировой экономической арене. Желаю и в дальнейшем успешного развития социальным программам республики: забота о социально ранимой категории граждан является показателем цивилизованности общества. Хотелось бы также пожелать, чтобы статус нашего национального языка и культуры укреплялся. Шлю всем жителям Татарстана пожелания счастья, мира, благополучия и процветания.

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