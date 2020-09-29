«Приоритетной задачей перед нами стоит строительство мечетей в городах-миллионниках» — Дамир Мухетдинов

23 сентября в Московской соборной мечети прошло заседание пленума «Духовного управления мусульман РФ». Его формирование состоялось на VII Отчетно-выборном съезде ДУМ РФ ровно год тому назад. Срок полномочий пленума составляет 5 (пять) лет.

В своем выступлении первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов отметил важность строительства мечетей в крупных городах

«Приоритетной задачей перед нами стоит строительство мечетей в городах-миллионниках или крупных городских центрах, в которых нехватка мусульманской инфраструктуры ощущается особенно остро. К таковым относятся Екатеринбург, Владивосток, Воронеж, Волгоград, Липецк, Сочи и Ростов-на-Дону. В этом направлении ведется работа по линии государственно-конфессионального взаимодействия, так и по линии привлечения спонсорских средств и разработки проектов типовых объектов.»

Дамир хазрат отметил, что несмотря на пандемию и отсутствие финансовых вложений строительство не прекратилось.

Среди решений съезда было создание единого реестра исторических мечетей в структуре ДУМ РФ.

«Если вы заинтересованы, чтобы у себя в регионе сохранить историческое наследие, то совместно с управляющей делами аппарата нашей организации (ДУМ РФ – прим. ural.tatar.) нужно приступить к этой важной и масштабной работе.» — отметил Дамир хазрат.

В мероприятии приняли участие члены президиума, председатели религиозных организаций мусульман, входящих в структуру ДУМ РФ, руководители высших и средних духовных образовательных организаций и частных образовательных учреждений — всего более 40 человек.

На пленуме шейх Равиль Гайнутдин вручил указы о возведении в главного имама-мухтасиба религиозных деятелей: звания получили председатель ДУМ Пермского края Ильхам-хазрат Бибарсов и другие имамы из разных регионов РФ. Главными имамами-мухтасибами стали 9 религиозных деятелей.

Альбина Шаймухаметова

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