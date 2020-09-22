Призом победителя конкурса татарского танца станет грант на пошив костюмов

В Екатеринбурге 21–22 ноября пройдет всероссийский конкурс татарского танца «Шома бас». Ансамбль-победитель получит 200 тыс. рублей на пошив костюмов. Об этом в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» рассказал постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов.

«Совместно с министерствами культуры Татарстана и Свердловской области запланировано проведение Всероссийского конкурса татарского танца “Шома бас“. Победитель получит грант в 200 тыс. рублей на пошив татарских костюмов», – пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что стать участниками конкурса могут как профессиональные коллективы, так и самодеятельные. При этом участие в мероприятии – бесплатно. Конкурс проводится уже четвертый год. Но на этот раз еще не определен формат его проведения: либо смешанный с совмещением офлайна и онлайна, либо только удаленный, уточнил Гильфанов.

По словам постпреда Татарстана в Свердловской области, количество регионов, презентующих татарские танцы на конкурсе, ранее достигало десяти.

«Танцевать могут не только татары, это могут быть и марийцы, и русские. К примеру, в первый год приз выиграл коллектив из Башкортостана, во второй – из Пермского края, в третий – из Челябинской области», – заметил он.

tatar-inform.ru